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КОШАЧИЙ КОГОТЬ

КОШАЧИЙ КОГОТЬ аналоги

Аналоги, дженерики, синонимы, дешевые аналоги
17 предложений по цене от 48 до 459 грн.
5
1 отзыв
1 470 просмотров
Иммуностимулирующее повышение иммунитета Укрепление иммунитета БАД  Инструкция по применению

Аналоги КОШАЧИЙ КОГОТЬ по составу

Аналоги КОШАЧИЙ КОГОТЬ подобраны по составу (одинаковый состав, химическая структура лекарственного препарата, могут отличаться дозы действующих веществ). Такие препараты также называют полными. Полные аналоги, это препараты, имеющие в составе идентичные активные вещества и схожие формы выпуска. У найденых аналогов совпадает код АТХ
Найдено препаратов: 22

ИММУНОФЛАЗИД
от 126 грн
36 предложений

ИММУНОФЛАЗИД

Препарат Иммунофлазид оказывает прямое противовирусное действие в отношении многих респираторных вирусов, научно подтверждено многочисленными исследованиями.
4.0 (37)
Иммунитет, Профилактика простудных заболеваний, ОРВИ, Противовирусные
ЦИТОВИР-3
от 917 грн
1 предложение

ЦИТОВИР-3

Иммуностимулирующее средство Цитовир -3 предназначено для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей и взрослых. Купить Цитовир -3 в аптеках Киева и других городов Украины.
4.9 (195)
Грипп, ОРВИ, иммуномодулятор, Противовирусные
ИСМИГЕН
от 420 грн
2 предложения

ИСМИГЕН

Исмиген - комбинированный иммуностимулирующий препарат бактериального происхождения для сублингвального (подъязычного) приема, оказывает неспецифическое иммуностимулирующее и специфическое вакцинирующее действие.
4.9 (23)
инфекции дыхательных путей, Бронхит, тонзиллиты
ЭНГИСТОЛ
от 171 грн
39 предложений

ЭНГИСТОЛ

Препарат Энгистол применяют для профилактики и лечения вирусных инфекций, частых и длительных ОРВИ, хронических заболеваний, аллергии. Энгистол — безопасное лечение и профилактика вирусных инфекций
5.0 (10)
Противовирусные, Грипп, Распираторные заболевания
АМИКСИН ІC
от 5 грн
39 предложений

АМИКСИН ІC

Иммуномодулирующее и противовирусное средство. Основными продуцентами интерферона в ответ на введение Амиксина IС являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты, нейтрофилы и гранулоциты. После приема внутрь максимальная продукция интерферона определяется в последовательности кишечник — печень — кровь через 4–24 ч.
2.4 (20)
Противовирусные, иммуномодулятор, Распираторные заболевания, ОРВИ, Герпес
Анаферон
от 51 грн
82 предложения

Анаферон

Препарат Анаферон относится к гомеопатической группе иммуностимулирующих и противовирусных веществ. В состав входит комбинация гомеопатических разведений С12, С30 и С200 (С12, С30 и С50 – в препарате для детей). Дополнительные ингредиенты Анаферона: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, стеарат магния.
4.6 (43)
Грипп, ОРВИ, Простуда
ТИМАЛИН
от 105 грн
38 предложений

ТИМАЛИН

Препарат Тималин - иммуностимулирующее средство, стимулирует иммунологическую реактивность организма: регулирует количество Т- и В-лимфоцитов, стимулирует реакцию клеточного иммунитета.
5.0 (2)
иммуномодулятор, Иммунитет, Иммунная система, укрепление иммунитета
ЛИКОПИД
от 230 грн
4 предложения

ЛИКОПИД

Препарат Ликопид применяется у взрослых и детей для комплексной терапии состояний, сопровождающихся вторичными иммунодефицитами
3.9 (8)
Иммунитет, Противовирусные, Профилактика простудных заболеваний
ИММУНОМАКС
от 96 грн
19 предложений

ИММУНОМАКС

Препарат Иммуномакс – иммуномодулирующее средство, повышает защитные свойства организма и устойчивость к инфекциям, которые обусловлены вирусными агентами (в том числе вирусом простого герпеса, чумы плотоядных, парвовирусом и папилломавирусом человека) и бактериями (в том числе сальмонеллой, кишечной палочкой, хламидиями, стафилококком, уреаплазмой и микоплазмой).
2.8 (9)
иммуномодулятор, Иммунная система, ослабление иммунитета, Папилломавирус, Герпес
ВИУСИД
от 35 грн
2 предложения

ВИУСИД

Препарат Виусид - комплексное средство, иммуномодулятор, оказывает противовирусное, противовоспалительное, противозудное и иммуномодулирующее действие.
5.0 (1)
иммуномодулятор, Иммунитет, Иммунная система, Гепатит, Герпетическая инфекция
ИММУНОПЛЮС
от 74 грн
32 предложения

ИММУНОПЛЮС

Препарат Иммуноплюс - иммуномодулятор, оказывающий противовоспалительное действие. Повышает резистентность организма в борьбе с возбудителям гриппа и герпеса.
5.0 (1)
иммуномодулятор, Простудные заболевания
ПРО-СИМБИОФЛОР
от 29175 грн
1 предложение

ПРО-СИМБИОФЛОР

Про-Симбиофлор - микробиологический препарат, который оказывает на организм комплексное иммуномокоррегирующее (иммуносупрессия), метаболическое, противовоспалительное действие.
5.0 (1)
Воспалительные процессы, Противовоспалительное
ИММУНО-ТОН
от 32 грн
30 предложений

ИММУНО-ТОН

Препарат Иммуно-тон - натуральное растительное средство на основе экстрактов зверобоя, элеутерококка и эхинацеи оказывает иммунномодулирующее действие.
5.0 (1)
иммуномодулятор, Иммунитет, Астения
ЭРБИСОЛ УЛЬТРАФАРМ
от 881 грн
36 предложений

ЭРБИСОЛ УЛЬТРАФАРМ

Препарат Эрбисол Ультрафарм влияет на иммунные процессы, способствует повышению способности тканей к регенерации, ускоряет процесс восстановления органов, за счет повышения регенеративных способностей тканей.
5.0 (1)
Инфекционные заболевания, Онкологические заболевания
ЭСТИФАН

ЭСТИФАН

Препарат Эстифан - иммуностимулирующее, увеличивает функциональную активность фагоцитов, клеток костного мозга и селезенки, усиливает антителообразование.
5.0 (1)
иммуномодулятор, повышение иммунитета
ЛИНЧИ

ЛИНЧИ

Препарат Линчи растительного происхождения, обладает мощными иммуномодулирующими свойствами, что доказывают его противовирусная и противомикробная активность.
5.0 (1)
повышение иммунитета
АРБИМАКС

АРБИМАКС

Препарат Арбимакс - противовирусное и иммуностимулирующее средство, применяется для профилактики и лечения гриппа А и В, острых респираторных вирусных инфекций, включая осложненные.
5.0 (1)
Грипп, Профилактика гриппа, Лечение гриппа, ОРВИ
ИММУНАЛ ПЛЮС С

ИММУНАЛ ПЛЮС С

Препарат Иммунал Плюс С на растительной основе является иммуностимулирующим препаратом, применяется для профилактики простудных заболеваний и гриппа, комплексного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта для ускорения процесса выздоровления
Грипп, Простудные заболевания, ОРЗ, ОРВИ
ПИРОГЕНАЛ
от 630 грн
3 предложения

ПИРОГЕНАЛ

Препарат Пирогенал является иммуномодулятором широкого спектра и применяется при хронических заболеваниях печени, мочеполовой системы, также для иммунопрофилактики и иммунореабилитации.
иммуномодулятор
ЭХИНАЦИН ЛИКВИДУМ
от 229 грн
1 предложение

ЭХИНАЦИН ЛИКВИДУМ

Эхинацин Ликвидум - биологически активная добавка, которая способствует повышению и укреплению иммунитета, рекомендуется к применению для профилактики респираторных вирусных инфекций, рецидивирующих инфекций дыхательных и мочевыводящих путей.
5.0 (1)
Профилактика простудных заболеваний, ОРВИ, Заболевания дыхательных путей, Мочевыводящие пути
ЭХИНАЦЕЯ
от 33 грн
39 предложений

ЭХИНАЦЕЯ

Препарат Эхинацея является иммуностимулирующим лекарственным средством на растительной основе, рекомендованы в составе комбинированной терапии при частых рецидивах инфекционных заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей.
Иммуностимулирующее, Заболевания дыхательных путей, Мочевыводящие пути, ОРЗ, ОРВИ
ЭХИНАЦЕЯ-РАТИОФАРМ
от 127 грн
15 предложений

ЭХИНАЦЕЯ-РАТИОФАРМ

Растительный биогенный стимулятор, который оказывает иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, стимулирует костно-мозговое кроветворение, в результате чего увеличивается количество лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы селезенки.
5.0 (1)
Вирусные инфекции

Аналоги КОШАЧИЙ КОГОТЬ по показанию и способу применения

Аналоги КОШАЧИЙ КОГОТЬ подобраны по показанию и способу применения, однако такие аналоги нельзя считать фармакотерапевтически эквивалентными, поскольку они могут отличаться по механизму действия, терапевтическому эффекту, лекарственным взаимодействиям и развивающимся побочным действиям. Такие препараты также называют групповыми. Групповые аналоги – препараты, содержащие активные вещества со схожим механизмом действия и имеющие схожие формы выпуска. У найденых аналогов совпадает код АТХ 4-го уровня
Найдено препаратов: 18

ЦИКЛОФЕРОН
от 229 грн
78 предложений

ЦИКЛОФЕРОН

Циклоферон - иммуностимулирующий, противовирусный, противовоспалительный препарат широка спектра действия.
4.0 (32)
Иммунитет, Противовирусные, Противовоспалительное, Иммунная система
ЛАВОМАКС
от 109 грн
17 предложений

ЛАВОМАКС

Противовирусный препарат Лавомакс (Lavomax) обладает иммуномодулирующим и противомикробным действием. Применение Лавомакс в комплексной терапии при лечении и профилактике инфекционных заболеваний.
3.7 (7)
Противовирусные, Гепатит, Герпес, ОРЗ, ОРВИ
ЭРБИСОЛ
от 454 грн
40 предложений

ЭРБИСОЛ

Препараты Эрбисол и Эрбисол Экстра обладают иммуномодулирующим, противовоспалительным, антиоксидантным, мембраностабилизирующим и адаптогенным действием, кроме того, препарат повышает способность клеток и тканей к регенерации и способствует нормализации углеводного и липидного обмена.
4.5 (8)
Иммунитет, Терапия, Противовоспалительное, Злокачественные образования, Лекарства
АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ
от 75 грн
35 предложений

АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ

Препарат Анаферон Детский - гомеопатическое лекарственное средство для лечения гриппа, простудных заболеваний у детей, оказывает иммуномодулирующее и противовирусное действие.
1.8 (18)
Грипп у ребенка, Простуда у ребенка, ОРВИ, Грипп, Простудные заболевания
ЭСБЕРИТОКС
от 116 грн
38 предложений

ЭСБЕРИТОКС

Препарат Эсберитокс - натуральный природный препарат, который применяется для повышения иммунитета в период лечения вирусных, простудных заболеваний.
4.8 (4)
Иммунитет, иммуномодулятор
ЭХИНАЦЕЯ КОМПОЗИТУМ
от 464 грн
36 предложений

ЭХИНАЦЕЯ КОМПОЗИТУМ

Препарат Эхинацея композитум нормализует процессы клеточного и гуморального иммунитета, повышает неспецифический иммунный ответ, улучшает выведение токсинов из организма.
5.0 (3)
Воспалительные процессы
ГАЛАВИТ
от 320 грн
5 предложений

ГАЛАВИТ

Галавит - иммуномодулирующий препарат с противовоспалительным действием. Механизм действия связан со способностью воздействовать на функционально-метаболическую активность макрофагов.
4.4 (7)
Иммунитет, Урогенитальные инфекции, Хронический бронхит, Воспалительные процессы, Инфекционные заболевания
ИММУНАЛ
от 124 грн
35 предложений

ИММУНАЛ

Иммунал назначают для предотвращения простудных заболеваний и гриппа, а также в качестве вспомогательного лекарственного средства при длительном лечении антибиотиками хронических инфекций, которые понижают иммунитет больного.
4.0 (2)
Иммунитет, Противовирусные, Профилактика простудных заболеваний, Лекарства
НЕОВИР
от 650 грн
3 предложения

НЕОВИР

Препарат Неовир индуктор выработки эндогенного интерферона, с широким диапазоном противовирусной и иммуномодулирующей активности при терапии вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний.
2.0 (4)
Противовирусные, Грипп, ОРВИ
ЭРБИСОЛ ЭКСТРА
от 511 грн
29 предложений

ЭРБИСОЛ ЭКСТРА

Препарат Экстра Эрбисол способствует повышению и укреплению иммунитета, уничтожает поврежденные, неспособные к регенерации клетки, а также мутировавших, злокачественных и зараженных вирусом клеток.
3.3 (3)
Иммунитет
ГЛУТОКСИМ
от 408 грн
34 предложения

ГЛУТОКСИМ

Препарат Глутоксим - иммуностимулирующее средство, применяют у взрослых как средство профилактики и лечения вторичных иммунодефицитных состояний, ассоциированных с радиационными, химическими и инфекционными факторами
5.0 (1)
иммуномодулятор, Иммунитет
ЗАДАКСИН

ЗАДАКСИН

Препарат Задаксин является противовирусным лекарственным средством, применяется назначается для лечения хронического гепатита В, в составе комбинированной терапии с интерфероном для лечения хронического гепатита С.
2.0 (1)
Гепатит B, Гепатит C
ИНФЛАМАФЕРТИН
от 4600 грн
10 предложений

ИНФЛАМАФЕРТИН

Препарат Инфламафертин обладает иммуностимулирующим действием, применяется в лечении женского бесплодия, причиной которого являются хронические воспалительные заболевания.
5.0 (1)
Гинекологические заболевания, Заболевания половой системы, Женское бесплодие
ХЕЛИСКАН
от 60 грн
26 предложений

ХЕЛИСКАН

Настойка Хелискан на растительной основе, оказывает иммуностимулирующее и иммуномодулирующее действие, рекомендуется к применению при частых вирусных, инфекционно-воспалительных заболеваниях.
5.0 (1)
иммуномодулятор, Иммунитет, Иммунная система
ИМУНОРИКС
от 107 грн
4 предложения

ИМУНОРИКС

Препарат Имунорикс рекомендуется к применению для иммуностимулирующей терапие нарушений в клеточном звене иммунитета при инфекциях верхних и нижних дыхательных и мочевыводящих путей.
5.0 (1)
Иммуностимулирующее, Укрепление иммунитета
МАКСИМУН

МАКСИМУН

Препарат Максимун на растительной основе, стимулирует и усиливает защитные механизмы организма человека, способствует восстановлению физической и умственной работоспособности.
5.0 (1)
повышение иммунитета, укрепление иммунитета, Ревматоидный артрит, Сахарный диабет, Гепатопротектор
НОТАКЕЛЬ D5

НОТАКЕЛЬ D5

Нотакель D5 – это гомеопатический препарат, что принадлежит к группе биопрепаратов микробного происхождения, так называемых иммунобиологических препаратов.
5.0 (1)
Лечения туберкулиновой склонности, Гомеопатические средства, Лечение гомеопатией
КОПАКСОН
от 4000 грн
5 предложений

КОПАКСОН

Копаксон - иммуномодулирующее средство, которое применяется при рассеянном склерозе.
5.0 (1)
Рассеянный склероз, Иммуностимулирующее

Нозологические аналоги КОШАЧИЙ КОГОТЬ

Аналоги, которые имеют различный состав, но могут быть схожи по показанию и позволяющие решать основную задачу. Нозологические аналоги могут быть использованы специалистами при назначении терапии. У найденых аналогов совпадает код АТХ 3-го уровня
Найдено препаратов: 16

ЛАФЕРОБИОН
от 55 грн
43 предложения

ЛАФЕРОБИОН

Препарат Лаферобион содержит рекомбинантный интерферон человека, который полностью идентичен интерферону альфа-2b, который синтезируется лейкоцитами крови доноров в ответ на действие вируса-интерфероногена. Интерферон человека рекомбинантный альфа-2b, подобно естественному лейкоцитарному интерферону, имеет три основных вида биологической активности: иммуномодулирующую, антивирусную и противоопухолевую.
4.5 (54)
Противомикробные, Противовирусные, Противопаразитарные, Интерфероны, Лекарства
ВИФЕРОН
от 33 грн
3 предложения

ВИФЕРОН

Виферон - высокоэффективный, противовирусный, антибактериальный и иммуномодулирующий отечественный препарат с рядом новых, уникальных фармакологических свойств.
3.8 (66)
Противовирусные, Антибактериальные, Детские препараты, Пневмония, Герпес
ПЕГАСИС
от 1250 грн
13 предложений

ПЕГАСИС

Лекарственный препарат Пегасис эффективен при хроническом гепатите С (у взрослых с положительной РНК ВГС, без цирроза или с компенсированным циррозом, в т.ч. и с клинически стабильной ко-инфекцией ВИЧ (монотерапия или комбинация с рибавирином)
4.2 (40)
Гепатит, Лечение гепатита, Гепатит C, Гепатит B
ГРИППФЕРОН
от 230 грн
1 предложение

ГРИППФЕРОН

Препарат Гриппферон применяют при лечении, профилактике ОРВИ и гриппа у детей и взрослых. Гриппферон не имеет аналогов на мировом рынке и по универсальности воздействия превосходит ряд других препаратов.
3.4 (7)
Грипп, ОРВИ, Насморк, Детские препараты, Лекарства
ИНТЕРФЕРОН

ИНТЕРФЕРОН

Препарат Интерферон обладает противовирусным и иммуностимулирующим действием.
5.0 (4)
Грипп, ОРВИ, Простуда, Лекарства
АЛЬФАРЕКИН
от 173 грн
38 предложений

АЛЬФАРЕКИН

Альфарекин - лекарственный препарат, обладающий противовирусной, иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью, повышает цитотоксичность лимфоцитов относительно клеток-мишеней и ингибирует пролиферацию метастатических клеток.
3.4 (14)
Гепатит B, Гепатит C, Противовирусные
ТИМОГЕН спрей
от 515 грн
1 предложение

ТИМОГЕН спрей

Тимоген спрей - иммуномодулятор природного происхождения, нормализующий функции иммунной системы. Препарат способен усиливать сниженную активность иммунной системы и уменьшать неадекватно высокий иммунный ответ.
5.0 (62)
Иммунитет, иммуномодулятор, ОРВИ, Вирусные инфекции, Иммуностимулирующее
РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ
от 650 грн
1 предложение

РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ

Препарат Реаферон-ЕС-Липинт - интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантиый, оказывает противовирусное действие, повышает и укрепляет иммунитет
5.0 (8)
Противовирусные, иммуномодулятор
НАЗОФЕРОН
от 59 грн
85 предложений

НАЗОФЕРОН

Препарат Назоферон - противовирусное, противомикробное, противовоспалительное и иммуномодулирующее средство. Биологическое действие интерферона характеризуется следующими эффектами: угнетает репликацию вирусов (аденовирусов, вирусов гриппа и др.) за счет ингибирующего действия на процессы транскрипции и трансляции; антипролиферативный – угнетает размножение клеток (большинства ДНК- и РНК- содержащих вирусов).
3.0 (1)
Противовирусные, Противомикробные, Противовоспалительное, Грипп, Лекарства
ЛИПОФЕРОН

ЛИПОФЕРОН

Препарат Липоферон оказывает противовирусное, иммуномодулирующее, антипролиферативное и противоопухолевое действие.
5.0 (1)
Гепатит, Противовирусные, Печень
ГЕНФЕРОН
от 290 грн
2 предложения

ГЕНФЕРОН

Генферон - комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Имеет местное и системное действие.
4.0 (4)
Противогрибковые, Противомикробные, Лечение половых инфекций, Лекарства
ИНФАГЕЛЬ
от 175 грн
1 предложение

ИНФАГЕЛЬ

Препарат Инфагель - противовирусное средство, применяемое в лечении простого и опоясывающего герпеса, рецидивирующего герпеса лица, гениталий, гингивита, герпетического стоматита.
4.8 (5)
Герпес, Противовирусные, Лишай
ЛАФЕРОН
от 75 грн
22 предложения

ЛАФЕРОН

Действующее вещество Лаферобиона – рекомбинантный человеческий интерферон, который соответствует интерферону a-2b.
Герпес, Гепатит, Вирусные инфекции, Противомикробные, Интерфероны
ВИФЕРОН-ФЕРОН
от 280 грн
1 предложение

ВИФЕРОН-ФЕРОН

Виферон-ферон эффективный комплексный противовирусный препарат с иммуномодулирующим действием. Применяется для профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний у детей и взрослых.
5.0 (2)
Противовирусные, Инфекционные заболевания
ТИМОГЕН крем
от 435 грн
1 предложение

ТИМОГЕН крем

Тимоген крем - иммуностимулирующий препарат, который применяется для лечения дерматологических заболеваний, таких, как атопический дерматит, экзема, травмы кожных покровов.
5.0 (2)
Кожные заболевания, Дерматит, Экзема, Иммуностимулирующее
РОФЕРОН-А
от 919 грн
1 предложение

РОФЕРОН-А

Препарат Роферон-А оказывает противовирусное действие, индуцируя в клетках состояние резистентности к вирусным инфекциям и модулируя ответную реакцию иммунной системы, направленную на нейтрализацию вирусов или уничтожение инфицированных ими клеток.
5.0 (2)
Система кроветворения, Опухоли, Вирусные заболевания

Лекарства по запросу «Иммуностимулирующее»

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Найдено препаратов: 21

КАРДОНАТ
от 201 грн
80 предложений

КАРДОНАТ

Препарат Кардонат играет важную роль в жировом обмене клеток сердца, печени и мышц, нормализует функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем, печени и почек.
4.0 (4)
Обмен веществ, Сердечно-сосудистые препараты, Нервная система, Печень, Почки
ПОЛИОКСИДОНИЙ
от 480 грн
5 предложений

ПОЛИОКСИДОНИЙ

Препарат Полиоксидоний обладает комплексным действием для лечения и профилактики острых и хронических инфекционных заболеваний любой этиологии, обладает редким сочетанием фармакологических эффектов.
4.6 (50)
иммуномодулятор, иммуномоделирующее, повышение иммунитета, Укрепление иммунитета, Иммунитет
АМАЛАКИ

АМАЛАКИ

Пепарат Amalaki (Амалаки) - аюрведическое средство, содержит комплекс витаминов и минералов, оказывает антиоксидантное действие, укрепляет и повышает иммунитет.
5.0 (1)
Омоложение, Иммуностимулирующее, Антиоксидантное
ТРЕКРЕЗАН
от 375 грн
1 предложение

ТРЕКРЕЗАН

Препарат Трекрезан - адаптогенное, иммуномодулирующее средство, укрепляет иммунную систему организма, повышает выносливость при физических и умственных нагрузках.
5.0 (1)
Иммуностимулирующее, Профилактика гриппа, Иммунитет
ЛЕЙКОСТИМ
от 2144 грн
1 предложение

ЛЕЙКОСТИМ

Препарат Лейкостим - это раствор для внутривенного и подкожного введения, применяющийся в лечении нейтропении различной этиологии.
5.0 (1)
Нейтропения, Иммуностимулирующее
ФИОРДА ЮНИОР
от 73 грн
23 предложения

ФИОРДА ЮНИОР

Препарат Фиорда Юниор применяется при сезонных простудных заболеваниях дыхательных путей, способствует нормальному функционированию слизистой оболочки горла и гортани, уменьшению раздражения, першение и сухость в горле.
4.0 (3)
Заболевания горла, Заболевания дыхательных путей, Противомикробные, Иммуностимулирующее
ГЕРОВИТАЛ
от 67 грн
22 предложения

ГЕРОВИТАЛ

Препарат Геровитал - иммуностимулирующее, общеукрепляющее, поливитаминное средство, Восполняет абсолютный или относительный дефицит витаминов, усиливает обмен веществ, повышает иммунитет.
Иммунитет, повышение иммунитета, Общеукрепляющее, Укрепление иммунитета, Иммуностимулирующее
БЕКАНТ
от 164 грн
29 предложений

БЕКАНТ

Препарат Бекант рекомендуется в качестве дополнительного источника биологически активных веществ с иммуномодулирующим действием для нормализации функционального состояния иммунной системы при острых, хронических инфекционных и воспалительных заболеваниях с целью укрепления организма.
5.0 (1)
Иммунитет, Иммуностимулирующее
ТИНКТАЛ

ТИНКТАЛ

Препарат Тинктал - биологически активная добавка, которая оказывает общеукрепляющее, тонизирующие и иммуностимулирующее действие, рекомендуется в качестве источника полифенольных соединений и антраценовых производных.
5.0 (1)
Общеукрепляющее, Тонизирующее, Иммуностимулирующее
ИМУНДИАЛЕ
от 270 грн
12 предложений

ИМУНДИАЛЕ

Препарат Имундиале (Immundiale) на растительной основе рекомендуется как дополнительный источник биологически активных веществ с иммуномодулирующими свойствами.
Иммунитет, Иммуностимулирующее
ИММУНОГЛОБУЛИН
от 1035 грн
30 предложений

ИММУНОГЛОБУЛИН

Препарат Иммуноглобулин предназначен для укрепления и повышения иммунитета, Повышает содержание в организме опсонизирующих и нейтрализующих антител против бактерий, вирусов и других возбудителей инфекционных заболеваний.
Иммуностимулирующее
БИОВЕН
от 1063 грн
31 предложение

БИОВЕН

Препарат Биовен применять для заместительной иммунотерапии в процессе лечения первичных и вторичных иммунодефицитных состояний и связанных с ними заболеваний, а также для лечения и профилактики заболеваний, вызванных бактериальной и вирусной инфекцией
Иммуностимулирующее
ЛАФЕРОМАКС
от 235 грн
53 предложения

ЛАФЕРОМАКС

Препарат Лаферомакс - ректальные суппозитории с иммуностимулирующим действием для лечения папилломавирусной инфекции (вульгарные бородавки, остроконечные кондиломы), урогенитальных смешанных инфекциях, передающихся половым путем.
5.0 (1)
Папилломавирус, Инфекции передающиеся половым путем, Иммуностимулирующее, Кондиломы, Бородавки
ПСОРИНОХЕЛЬ
от 252 грн
33 предложения

ПСОРИНОХЕЛЬ

Препарат Псоринохель Н - гомеопатическое средство в виде капель для применения внутрь, применяемые в качестве дезинтоксикационного, иммуномодулирующего, противовоспалительного средства.
Укрепление иммунитета, повышение иммунитета, Иммуностимулирующее
АПРАМАР

АПРАМАР

Купить препарат Апрамар в аптеках Украины.
5.0 (6)
Витамин B17, Сердечно-сосудистые препараты, Иммуностимулирующее, Биодобавки
ХАБИФАК
от 209 грн
10 предложений

ХАБИФАК

Препарат Хабифак - гомеопатические капли, рекомендуются к применению для повышения и укрепления иммунитета при аллергических заболеваниях, сниженной сопротивляемости организма, хронических кожных заболеваниях.
5.0 (1)
Укрепление иммунитета, повышение иммунитета, Иммуностимулирующее, Иммунитет
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Всего найдено 56 аналогов КОШАЧИЙ КОГОТЬ , из которых дешевые аналоги - ИММУНО-ТОН (32 грн.) и ЭХИНАЦЕЯ (33 грн.) , популярные аналоги - ЦИКЛОФЕРОН и ИММУНОФЛАЗИД
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КОШАЧИЙ КОГОТЬ отзывы

5
1 отзыв
  • Пользователь оставил свой отзыв анонимно
    9 июля, 2018 год
    Кошачий коготь - препарат повышающий иммунитет
    Честно говоря, если бы не моя хорошая подруга посоветовала эти капсулы, я бы вряд ли сама принимала этот Кошачий коготь. Как-то я в разговоре с подругой пожаловалась ей на то, что часто болею простудой, также на фоне этих простуд часто проявляется герпес на губах. Конечно же понятно, то что иммунитет... Читать отзыв Честно говоря, если бы не моя хорошая подруга посоветовала эти капсулы, я бы вряд ли сама принимала этот Кошачий коготь. Как-то я в разговоре с подругой пожаловалась ей на то, что часто болею простудой, также на фоне этих простуд часто проявляется герпес на губах. Конечно же понятно, то что иммунитет ослабел и она мне стала рекомендовать капсулы Кошачий коготь. Они на растительной основе, натуральный состав, который повышает и укрепляет иммунитет. Она его принимает каждый год в качестве профилактики и действительно ни разу не слышала о том, что она болеет. Решила и я попить этот Кошачий коготь, все таки подруга не станет вводить меня в заблуждение. И вот прошлой зимой я принимала капсулы Кошачий коготь. Могу сказать однозначно то, что реально я перестала простуживаться. Могу смело сказать, что все таки препарат помогает укрепить иммунитет.
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КОШАЧИЙ КОГОТЬ цены в аптеках

КОШАЧИЙ КОГОТЬ в наличии найдено в 20 аптеках
АЛЬГО-ФАРМ еще 7
Киев, вул. Княжий Затон, 4
Время работы: Пн-Пт: 09:00-22:00, Сб-Вс: 09:00-21:00 Открыто
directionsМаршрут
КОШАЧИЙ КОГОТЬ капс. 500 мг №180 Healthyway Production (США) 45000
Зарезервировать в аптеке
при резервировании 45000
КОШАЧИЙ КОГОТЬ капс. 500 мг №60 Healthyway Production (США) 19000
Зарезервировать в аптеке
при резервировании 19000
Liki24.com Доставка лекарств по низким ценам
Киев, Цены Liki24.com
Время работы: Пн-Вс: 09:00-21:00 Открыто
directionsМаршрут
Кошачий коготь капс. 500 мг №60 Healthyway Production (США) 14962
Кошачий коготь капс. 500 мг №180 Healthyway Production (США) 37677
Кошачий коготь табл. 0,5 г №40 Кортес (Украина, Днепропетровск) 4860
Кошачий коготь табл. 0,5 г №80 Кортес (Украина, Днепропетровск) 9080
Аптека "Watsons" еще 4
Киев, проспект Володимира Маяковського, 17
Время работы: Пн-Вс: 09:00-21:00 Открыто
directionsМаршрут
КОШАЧИЙ КОГОТЬ капс. 500 мг 60 Healthyway Production (США) Хелсівей, США 19852
Экономия 1985грн
при резервировании 17867
Интернет-аптека "Не Болей"
Доставка по Украине
Время работы: Круглосуточно
directionsМаршрут
Кошачий коготь капс N180 39804
Кошачий коготь капс N60 16408
Аптека "City-Pharm" еще 1
Доставка по Украине
Время работы: Пн-Вс: 08:00-22:00 Открыто
directionsМаршрут
КОШАЧИЙ КОГОТЬ Капсулы №180 46630
КОШАЧИЙ КОГОТЬ Капсулы №60 18520
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