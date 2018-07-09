9 июля, 2018 год

Честно говоря, если бы не моя хорошая подруга посоветовала эти капсулы, я бы вряд ли сама принимала этот Кошачий коготь. Как-то я в разговоре с подругой пожаловалась ей на то, что часто болею простудой, также на фоне этих простуд часто проявляется герпес на губах. Конечно же понятно, то что иммунитет... Читать отзыв

Честно говоря, если бы не моя хорошая подруга посоветовала эти капсулы, я бы вряд ли сама принимала этот Кошачий коготь. Как-то я в разговоре с подругой пожаловалась ей на то, что часто болею простудой, также на фоне этих простуд часто проявляется герпес на губах. Конечно же понятно, то что иммунитет ослабел и она мне стала рекомендовать капсулы Кошачий коготь. Они на растительной основе, натуральный состав, который повышает и укрепляет иммунитет. Она его принимает каждый год в качестве профилактики и действительно ни разу не слышала о том, что она болеет. Решила и я попить этот Кошачий коготь, все таки подруга не станет вводить меня в заблуждение. И вот прошлой зимой я принимала капсулы Кошачий коготь. Могу сказать однозначно то, что реально я перестала простуживаться. Могу смело сказать, что все таки препарат помогает укрепить иммунитет.