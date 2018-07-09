Аналоги КОШАЧИЙ КОГОТЬ подобраны по составу (одинаковый состав, химическая структура лекарственного препарата, могут отличаться дозы действующих веществ). Такие препараты также называют полными. Полные аналоги, это препараты, имеющие в составе идентичные активные вещества и схожие формы выпуска. У найденых аналогов совпадает код АТХ Найдено препаратов: 22
Исмиген - комбинированный иммуностимулирующий препарат бактериального происхождения для сублингвального (подъязычного) приема, оказывает неспецифическое иммуностимулирующее и специфическое вакцинирующее действие.
Иммуномодулирующее и противовирусное средство. Основными продуцентами интерферона в ответ на введение Амиксина IС являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты, нейтрофилы и гранулоциты. После приема внутрь максимальная продукция интерферона определяется в последовательности кишечник — печень — кровь через 4–24 ч.
Препарат Анаферон относится к гомеопатической группе иммуностимулирующих и противовирусных веществ. В состав входит комбинация гомеопатических разведений С12, С30 и С200 (С12, С30 и С50 – в препарате для детей). Дополнительные ингредиенты Анаферона: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, стеарат магния.
Препарат Иммуномакс – иммуномодулирующее средство, повышает защитные свойства организма и устойчивость к инфекциям, которые обусловлены вирусными агентами (в том числе вирусом простого герпеса, чумы плотоядных, парвовирусом и папилломавирусом человека) и бактериями (в том числе сальмонеллой, кишечной палочкой, хламидиями, стафилококком, уреаплазмой и микоплазмой).
Препарат Эрбисол Ультрафарм влияет на иммунные процессы, способствует повышению способности тканей к регенерации, ускоряет процесс восстановления органов, за счет повышения регенеративных способностей тканей.
Препарат Иммунал Плюс С на растительной основе является иммуностимулирующим препаратом, применяется для профилактики простудных заболеваний и гриппа, комплексного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта для ускорения процесса выздоровления
Эхинацин Ликвидум - биологически активная добавка, которая способствует повышению и укреплению иммунитета, рекомендуется к применению для профилактики респираторных вирусных инфекций, рецидивирующих инфекций дыхательных и мочевыводящих путей.
Препарат Эхинацея является иммуностимулирующим лекарственным средством на растительной основе, рекомендованы в составе комбинированной терапии при частых рецидивах инфекционных заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей.
Растительный биогенный стимулятор, который оказывает иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, стимулирует костно-мозговое кроветворение, в результате чего увеличивается количество лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы селезенки.
Аналоги КОШАЧИЙ КОГОТЬ по показанию и способу применения
Аналоги КОШАЧИЙ КОГОТЬ подобраны по показанию и способу применения, однако такие аналоги нельзя считать фармакотерапевтически эквивалентными, поскольку они могут отличаться по механизму действия, терапевтическому эффекту, лекарственным взаимодействиям и развивающимся побочным действиям. Такие препараты также называют групповыми. Групповые аналоги – препараты, содержащие активные вещества со схожим механизмом действия и имеющие схожие формы выпуска. У найденых аналогов совпадает код АТХ 4-го уровня Найдено препаратов: 18
Препараты Эрбисол и Эрбисол Экстра обладают иммуномодулирующим, противовоспалительным, антиоксидантным, мембраностабилизирующим и адаптогенным действием, кроме того, препарат повышает способность клеток и тканей к регенерации и способствует нормализации углеводного и липидного обмена.
Иммунал назначают для предотвращения простудных заболеваний и гриппа, а также в качестве вспомогательного лекарственного средства при длительном лечении антибиотиками хронических инфекций, которые понижают иммунитет больного.
Препарат Глутоксим - иммуностимулирующее средство, применяют у взрослых как средство профилактики и лечения вторичных иммунодефицитных состояний, ассоциированных с радиационными, химическими и инфекционными факторами
Препарат Задаксин является противовирусным лекарственным средством, применяется назначается для лечения хронического гепатита В, в составе комбинированной терапии с интерфероном для лечения хронического гепатита С.
Аналоги, которые имеют различный состав, но могут быть схожи по показанию и позволяющие решать основную задачу. Нозологические аналоги могут быть использованы специалистами при назначении терапии. У найденых аналогов совпадает код АТХ 3-го уровня Найдено препаратов: 16
Препарат Лаферобион содержит рекомбинантный интерферон человека, который полностью идентичен интерферону альфа-2b, который синтезируется лейкоцитами крови доноров в ответ на действие вируса-интерфероногена. Интерферон человека рекомбинантный альфа-2b, подобно естественному лейкоцитарному интерферону, имеет три основных вида биологической активности: иммуномодулирующую, антивирусную и противоопухолевую.
Лекарственный препарат Пегасис эффективен при хроническом гепатите С (у взрослых с положительной РНК ВГС, без цирроза или с компенсированным циррозом, в т.ч. и с клинически стабильной ко-инфекцией ВИЧ (монотерапия или комбинация с рибавирином)
Препарат Гриппферон применяют при лечении, профилактике ОРВИ и гриппа у детей и взрослых. Гриппферон не имеет аналогов на мировом рынке и по универсальности воздействия превосходит ряд других препаратов.
Тимоген спрей - иммуномодулятор природного происхождения, нормализующий функции иммунной системы. Препарат способен усиливать сниженную активность иммунной системы и уменьшать неадекватно высокий иммунный ответ.
Препарат Назоферон - противовирусное, противомикробное, противовоспалительное и иммуномодулирующее средство. Биологическое действие интерферона характеризуется следующими эффектами: угнетает репликацию вирусов (аденовирусов, вирусов гриппа и др.) за счет ингибирующего действия на процессы транскрипции и трансляции; антипролиферативный – угнетает размножение клеток (большинства ДНК- и РНК- содержащих вирусов).
Препарат Роферон-А оказывает противовирусное действие, индуцируя в клетках состояние резистентности к вирусным инфекциям и модулируя ответную реакцию иммунной системы, направленную на нейтрализацию вирусов или уничтожение инфицированных ими клеток.
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Препарат Фиорда Юниор применяется при сезонных простудных заболеваниях дыхательных путей, способствует нормальному функционированию слизистой оболочки горла и гортани, уменьшению раздражения, першение и сухость в горле.
Препарат Бекант рекомендуется в качестве дополнительного источника биологически активных веществ с иммуномодулирующим действием для нормализации функционального состояния иммунной системы при острых, хронических инфекционных и воспалительных заболеваниях с целью укрепления организма.
Препарат Тинктал - биологически активная добавка, которая оказывает общеукрепляющее, тонизирующие и иммуностимулирующее действие, рекомендуется в качестве источника полифенольных соединений и антраценовых производных.
Препарат Иммуноглобулин предназначен для укрепления и повышения иммунитета, Повышает содержание в организме опсонизирующих и нейтрализующих антител против бактерий, вирусов и других возбудителей инфекционных заболеваний.
Препарат Биовен применять для заместительной иммунотерапии в процессе лечения первичных и вторичных иммунодефицитных состояний и связанных с ними заболеваний, а также для лечения и профилактики заболеваний, вызванных бактериальной и вирусной инфекцией
Препарат Хабифак - гомеопатические капли, рекомендуются к применению для повышения и укрепления иммунитета при аллергических заболеваниях, сниженной сопротивляемости организма, хронических кожных заболеваниях.
Честно говоря, если бы не моя хорошая подруга посоветовала эти капсулы, я бы вряд ли сама принимала этот Кошачий коготь. Как-то я в разговоре с подругой пожаловалась ей на то, что часто болею простудой, также на фоне этих простуд часто проявляется герпес на губах. Конечно же понятно, то что иммунитет... Читать отзывЧестно говоря, если бы не моя хорошая подруга посоветовала эти капсулы, я бы вряд ли сама принимала этот Кошачий коготь. Как-то я в разговоре с подругой пожаловалась ей на то, что часто болею простудой, также на фоне этих простуд часто проявляется герпес на губах. Конечно же понятно, то что иммунитет ослабел и она мне стала рекомендовать капсулы Кошачий коготь. Они на растительной основе, натуральный состав, который повышает и укрепляет иммунитет. Она его принимает каждый год в качестве профилактики и действительно ни разу не слышала о том, что она болеет. Решила и я попить этот Кошачий коготь, все таки подруга не станет вводить меня в заблуждение. И вот прошлой зимой я принимала капсулы Кошачий коготь. Могу сказать однозначно то, что реально я перестала простуживаться. Могу смело сказать, что все таки препарат помогает укрепить иммунитет.