Нолипрел – комбинированный препарат, содержащий периндоприла аргинин и индапамид. Фармакологическое действие препарата обусловлено сочетанием отдельных свойств каждого из компонентов. Сочетание периндоприл-индапамид потенцирует фармакологическое действие каждого из этих препаратов. Нолипрел относится к гипотензивным лекарственным средствам. Снижает как артериальное диастолическое, так и систолическое давление. Эффект нолипрела является дозозависимым. Прием препарата не сопровождается учащением сердцебиения. Адекватный клинический эффект развивается через 1 мес. после начала приема нолипрела. Продолжительность антигипертензивного действия – 1 сутки. После прекращения употребления нолипрела не развивается синдром отмены. Снижается выраженность гипертрофии левого желудочка, общая предсердечная и постсердечная нагрузка (за счет сосудов мышц и почек). Нолипрел не влияет на метаболические процессы (обмен липидов и углеводов). Улучшается эластичность сосудов (крупных артериальных стволов), восстанавливается структура стенки сосудов небольшого калибра. Периндоприл уменьшает секрецию альдостерона, что по механизму отрицательной обратной связи усиливает активность ренина в крови. Влияет на снижение артериального давления как у лиц с невысокой, так и у лиц с нормальной активностью ренина в крови. Имеет сосудорасширяющий эффект. Индапамид синергично с периндоприлом снижает гипертензию, уменьшает риск гипокалиемии. По механизму действия индапамид ближе к тиазидным диуретикам: является ингибитором реабсорбции ионов натрия кортикального отрезка петли Гентле. Следовательно, происходит усиление мочевыделения и экскреции с мочой ионов хлора, натрия (в небольшом количестве – ионов калия, магния). Снижает артериальное давление в дозе, которая практически не влияет на мочевыделение. Уменьшает гиперреактивность сосудов при воздействии адреналина. Не изменяет количество липидов в крови (липопротеидов НП и ВП, триглицеридов, холестерина). Не воздействует на метаболизм углеводов.
Показания к применению
Нолипрел применяется для лечения артериальной гипертензии, для снижения риска развития микрососудистых осложнений (со стороны почек) и макрососудистых осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа.
Способ применения
Нолипрел – по 1 таблетке в сутки, желательно в утренние часы. Больным с клиренсом креатинина ≥ 30 мл/мин уменьшение дозы не требуется. Нолипрел – форте – по 1 таблетке в сутки, желательно в утренние часы. Больным с клиренсом креатинина 30-60 мл/мин уменьшение дозы не требуется. При клиренсе ≥ 60 мл/сут лечение проводить под контролем уровня калия и креатинина в сыворотке крови.
Побочные действия
Препарат Нолипрел при применении может оказывать такие побочные действия: Со стороны системы кроветворения: очень редко - тромбоцитопения, лейкопения/нейтропения, агранулоцитоз, апластическая анемия, гемолитическая анемия. В определенных клинических ситуациях (пациенты после трансплантации почки, пациенты на гемодиализе) ингибиторы АПФ могут вызывать анемию. Со стороны нервной системы: часто - парестезии, головная боль, головокружение, астения, вертиго; нечасто - нарушение сна, лабильность настроения; очень редко - спутанность сознания; неуточненной частоты - обморок. Со стороны органов чувств: часто - нарушение зрения, шум в ушах. Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто - выраженное снижение АД, в т.ч. ортостатическая гипотензия; очень редко - нарушения ритма сердца, в т.ч. брадикардия, желудочковая тахикардия, мерцательная аритмия, а также стенокардия и инфаркт миокарда, возможно, вследствие избыточного снижения АД у пациентов группы высокого риска; неуточненной частоты - аритмии типа "пируэт" (возможно, с летальным исходом). Со стороны дыхательной системы: часто - на фоне применения ингибиторов АПФ может возникать сухой кашель, длительно сохраняющийся во время приема препаратов этой группы и исчезающий после их отмены, одышка; нечасто - бронхоспазм; очень редко - эозинофильная пневмония, ринит. Со стороны пищеварительной системы: часто - сухость слизистой оболочки полости рта, тошнота, рвота, боль в животе, боль в эпигастрии, нарушение вкусового восприятия, снижение аппетита, диспепсия, запор, диарея; очень редко - ангионевротический отек кишечника, холестатическая желтуха, панкреатит; неуточненной частоты - печеночная энцефалопатия у пациентов с печеночной недостаточностью, гепатит. Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: часто - кожная сыпь, зуд, макулопапулезная сыпь; нечасто - ангионевротический отек лица, губ, конечностей, слизистой оболочки языка, голосовых складок и/или гортани, крапивница, реакции повышенной чувствительности у пациентов, предрасположенных к бронхообструктивным и аллергическим реакциям, пурпура. У пациентов с острой формой системной красной волчанки возможно ухудшение течения заболевания; очень редко - многоформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона. Отмечены случаи реакции фоточувствительности. Со стороны костно-мышечной системы: часто - спазмы мышц. Со стороны мочевыделительной системы: нечасто - почечная недостаточность; очень редко - острая почечная недостаточность. Со стороны репродуктивной системы: нечасто - импотенция. Со стороны организма в целом: часто - астения, нечасто - повышенное потоотделение. Лабораторные показатели: гиперкалиемия (чаще преходящая); незначительное повышение концентрации креатинина в моче и в плазме крови, проходящее после отмены терапии, чаще у пациентов со стенозом почечной артерии, при лечении артериальной гипертензии диуретиками и в случае почечной недостаточности; редко - гиперкальциемия; неуточненной частоты - увеличение QT интервала на ЭКГ, повышение концентрации мочевой кислоты и глюкозы в крови, повышение активности печеночных ферментов, гипокалиемия (особенно значимая для пациентов, относящихся к группе риска), гипонатриемия и гиповолемия, приводящие к дегидратации и ортостатической гипотензии, одновременная гипохлоремия может привести к метаболическому алкалозу компенсаторного характера (вероятность и тяжесть данного эффекта низка). Побочные эффекты, отмеченные в ходе клинических исследований Отмеченные в ходе исследования ADVANCE побочные эффекты согласуются с ранее установленным профилем безопасности комбинации периндоприла и индапамида. Серьезные нежелательные явления были отмечены у некоторых пациентов в исследуемых группах: гиперкалиемия (0.1%), острая почечная недостаточность (0.1%), артериальная гипотензия (0.1%) и кашель (0.1%). У трех пациентов в группе периндоприл/индапамид отмечался ангионевротический отек (против 2 в группе плацебо).
Противопоказания
: Противопоказаниями к применению препарата Нолипрел являются: гиперчувствительность или аллергия к компонентам препарата или другим подобным средствам (сульфонамидам и/или ингибиторам АПФ); клиренс креатинина менее 30 мл/мин (почечная недостаточность); печеночная недостаточность со склонностью к энцефалопатии; гипокалиемия; совмещение с лекарствами, которые удлиняют интервал QT; возраст до 18 лет; лактазная недостаточность, галактоземия, синдромом глюкозной или галактозной мальабсорбции (содержит лактозу).
Беременность
: Противопоказан прием Нолипрела при беременности и у кормящих женщин (увеличение смертности новорожденных, аномалии развития опорно-двигательного аппарата, почечная недостаточность у новорожденных, выраженное маловодие, незаращение артериального протока, внутриутробная гибель плода).
Если беременная принимала нолипрел до факта установления беременности – прием следует немедленно прекратить. Необходимости в проведении прерывания беременности нет, однако женщина должна быть осведомлена о возможных последствиях.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Нолипрел не рекомендуется принимать совместно с препаратами лития (экскреция лития снижается и может развиться его передозировка). Если это сделать невозможно – лечение продолжать на фоне контроля уровня лития в крови. Совместный прием с калийсберегающими диуретиками или лекарствами, содержащими калий, может приводить к увеличению концентрации калия в крови (даже до смертельного исхода). Совместный прием нолипрела с калийсберающими диуретиками и препаратами калия рекомендуется только в случае гипокалиемии (при наблюдении за уровнем калия в крови и ЭКГ). У пациентов с сахарным диабетом и почечной недостаточностью в таком случае не исключено возникновение как гипо-, таки и гиперкалиемии. Комбинация индапамида с внутривенной формой эритромицина, винкамином, сультопридом, бепридилом, галофантрином, антиаритмическими препаратами (IA и III классов) провоцирует аритмию по варианту «пируэт», особенно на фоне удлинения интервала QТ, брадикардии и гипокалиемии. Редко возможно развитие гипогликемии на фоне применения инсулина, что требует коррекции дозы последнего. Нестероидные противовоспалительные средства угнетают свойство нолипрела снижать АД. В случае дегидратации организма эта комбинация может вызвать почечную недостаточность или нарушения функции почек. Комбинация нолипрел-баклофен является синергичной (необходимо корригировать дозу нолипрела). Нейролептики и трициклические антидепрессанты на фоне приема нолипрела вызывают ортостатическую гипотензию. Задержка воды и электролитов при совместном приеме нолипрела с глюкокортикостероидами, минералокортикоидами, стимулирующими слабительными, амфотерицином В и тетракозактидом приводит к снижению гипотензивного эффекта препарата и повышению риска гипокалиемии. Токсическое влияние сердечных гликозидов может усиливаться на фоне нолипрела из-за развития гипокалиемии (контроль ЭКГ и содержания калия в крови). Комбинация с метформином вызывает молочнокислый ацидоз, особенно при содержании креатинина в крови более 135 мкмоль/л у мужчин и 110 мкмоль/л у женщин. Перед использованием йодсодержащих рентгенконтрастных веществ на фоне нолипрела необходима адекватная гидратация организма (риск развития почечной недостаточности). Одновременный прием солей кальция вызывает гиперкальциемию. При комбинации нолипрел-циклоспорин возможно повышение содержания креатинина в сыворотке крови.
: При приеме Нолипрела требуется адекватная дегидратация организма, так как возможно развитие резкой гипотензии. Прием препарата проводится под контролем электролитов, креатинина и АД. При сопутствующей сердечной недостаточностью можно комбинировать с бета-адреноблокаторами. Прием нолипрела дает положительную реакцию при проведении лабораторных тестов на допинг. Следует соблюдать осторожность при автовождении или управлении высокоточными механизмами, особенно в первые недели приема.
На очередном медосмотре поставили диагноз - гипертония. Кардиолог прописала нолипрел в минимальной дозировке. Стал принимать. Помогло, давление держало отлично, все хорошо.Так прошли пару месяцев, случайно заметил, что ЧСС в покое утром или перед сном, опускается за 60. Стал замерять и получил 55, иногда доходило до 52. Стали появляться тянущие, давящие... Читать отзывНа очередном медосмотре поставили диагноз - гипертония. Кардиолог прописала нолипрел в минимальной дозировке. Стал принимать. Помогло, давление держало отлично, все хорошо.Так прошли пару месяцев, случайно заметил, что ЧСС в покое утром или перед сном, опускается за 60. Стал замерять и получил 55, иногда доходило до 52. Стали появляться тянущие, давящие боли за грудиной слева и сзади под лопаткой. Часто после физических нагрузок, а последнее время и даже в покое просто так. При этом пуль бывал разным от 80 и до 55. До приема нолипрела прошел полное обследование сердца, включающее экг, эхо кг и смад, стресстест, разнообразные анализы и прочее. По всем результатам - абсолютно здоров. Теперь записался на прием к кардиологу, боюсь, что в цердце произошли какие-то изменения. Раньше пульс в покое никогда не опускался ниже 60. Даже по холтеру ночью в стадии глубокого сна ниже 55 не опускался. А тут во время бодрствования 52! Почитал побочки и там сказано, что может вызывать брадикардию и не только ее. Так что мой совет, не пейте этот препарат если дорожить здоровьем сердца.
Принимаю 8 месяцев, врач говорит даже и менять не надо организм к ниму не привыкает . но в одну ночь начала ныть нога и покраснела . вчера сдал анализ на мочегоную кислоту . посмотрим наверно будем менять на другое и по почкам не много отклонения Принимаю 8 месяцев, врач говорит даже и менять не надо организм к ниму не привыкает . но в одну ночь начала ныть нога и покраснела . вчера сдал анализ на мочегоную кислоту . посмотрим наверно будем менять на другое и по почкам не много отклонения
Начал принимать после белреприла так вроде он назывался. Год был жуткий кашль сухой. Потом вроде как стих. Давление6670 держал нормально но была другая проблема. Каждые полгода были приступы подагры. Иногда и чаще. Ходил к ревматологам. Смотрели назначали анализы говорят вроде подагра но пальцы то нормальные. Мочевая кислота в 5 раз... Читать отзывНачал принимать после белреприла так вроде он назывался. Год был жуткий кашль сухой. Потом вроде как стих. Давление6670 держал нормально но была другая проблема. Каждые полгода были приступы подагры. Иногда и чаще. Ходил к ревматологам. Смотрели назначали анализы говорят вроде подагра но пальцы то нормальные. Мочевая кислота в 5 раз выше допустимого. Через 4 года приема перестал держать давление. Прочитал в интернете что у многих гипертоников мочегоные вызывают подагру точнее повышают уровень мочевой кислоты. Вообщем сам себе я доктор. Пошел еще к одному специалисту обрисовал ситуацию он со мной согласился и выписал новый препарат. Сейчас пью эксфорж. 4 года. Дозу наверное надо ужеинемного увеличить но он просто для меня намного лучше. Приступов подагры с тех пор больше небыло. Кашля тоже. Оценку нолипрелу не ставлб так как любой препарат на разных людей действует по разному и побочные эфекты тоже разные
Хорошо держит давление, но появился жуткий кашель, пока сообразила, что на нолиприл успела пропить курс антибиотиков, а ничего не помогало, прекратила принимать и постепенно с 4 дня кашель стал проходить, а давление пока снимаю капотеном Хорошо держит давление, но появился жуткий кашель, пока сообразила, что на нолиприл успела пропить курс антибиотиков, а ничего не помогало, прекратила принимать и постепенно с 4 дня кашель стал проходить, а давление пока снимаю капотеном
Можно пить нолипрел на ночь днем у меня нормальное давление как вечер так поднимаеься и никакие таблетки не помогают попробовала нолипрел би10/2,5помогло Можно пить нолипрел на ночь днем у меня нормальное давление как вечер так поднимаеься и никакие таблетки не помогают попробовала нолипрел би10/2,5помогло
Принимаю нолипрел аргинин лет 10, явных побочных явлений нет. Давление несколько лет ежедневно не измеряю, так от случая к случаю. Этот препарат мне подходит в сочетании бисопролол-ратиофарм в мал.дозировке Принимаю нолипрел аргинин лет 10, явных побочных явлений нет. Давление несколько лет ежедневно не измеряю, так от случая к случаю. Этот препарат мне подходит в сочетании бисопролол-ратиофарм в мал.дозировке
Нолипрел принимаю два месяца и месяц страдаю от сухого, дерущего горло кашля. Меня гоняли на рентген, к пульманологу ... пока не догадались, что причина в данном препарате. Он подходит не всем. Мне он существенно подорвал качество жизни. Нолипрел принимаю два месяца и месяц страдаю от сухого, дерущего горло кашля. Меня гоняли на рентген, к пульманологу ... пока не догадались, что причина в данном препарате. Он подходит не всем. Мне он существенно подорвал качество жизни.
Принимаю почти 2 года, отличное лекарство, только цена высокая. В Махачкале 5 мг стоить от 650 до 850 рублей. Принимаю почти 2 года, отличное лекарство, только цена высокая. В Махачкале 5 мг стоить от 650 до 850 рублей.
С января 2015 года принимаю нолипрел в сочетании с лозапом и амлодипином. Давление было очень высоким, сейчас снизилось. Лозап, индапамид и амлодпин принимала раньше, такого эффекта не было. Но меня просто замучил сухой кашель, который беспокоит реже днем и особенно часто ночью, начиная с того момента, когда я только ложусь... Читать отзывС января 2015 года принимаю нолипрел в сочетании с лозапом и амлодипином. Давление было очень высоким, сейчас снизилось. Лозап, индапамид и амлодпин принимала раньше, такого эффекта не было. Но меня просто замучил сухой кашель, который беспокоит реже днем и особенно часто ночью, начиная с того момента, когда я только ложусь в постель. Мне даже уже перед соседями неловко, потому что кашляю я постоянно. Очень жаль, видимо, придется заменить нолипрел еще чем-то.
Мне Нолипрел очень сильно помогает. Уже на протяжении трех лет меня буквально спасает. Я гипертоник и бороться с высоким давлением получается только с препаратом Нолипрел. Хоть он и дороговат, но при таком эффекте, какой дает Нолипрел, никаких денег не жалко. Живу теперь спокойно и чувствую себя нормально. Конечно, однажды, видимо... Читать отзывМне Нолипрел очень сильно помогает. Уже на протяжении трех лет меня буквально спасает. Я гипертоник и бороться с высоким давлением получается только с препаратом Нолипрел. Хоть он и дороговат, но при таком эффекте, какой дает Нолипрел, никаких денег не жалко. Живу теперь спокойно и чувствую себя нормально. Конечно, однажды, видимо купила то ли подделку, больше вариантов у меня нет, но не помогал вообще. Выпила всю пачку и ни одного дня не было нормально. После этого опять купила и все нормально. Так, что скорее всего Нолипрел подделывают и нужно быть осторожными.