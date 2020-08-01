19 мая, 2019 год

Принимаю 8 месяцев, врач говорит даже и менять не надо организм к ниму не привыкает . но в одну ночь начала ныть нога и покраснела . вчера сдал анализ на мочегоную кислоту . посмотрим наверно будем менять на другое и по почкам не много отклонения

Принимаю 8 месяцев, врач говорит даже и менять не надо организм к ниму не привыкает . но в одну ночь начала ныть нога и покраснела . вчера сдал анализ на мочегоную кислоту . посмотрим наверно будем менять на другое и по почкам не много отклонения